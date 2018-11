Pur starten ihre Tournee in der ausverkauften SAP Arena

Ein fulminanter Tour-Einstand: Mit ansteckender musikalischer Leidenschaft und einer so eindrucksvollen wie publikumsnahen Bühnenshow versetzte die Erfolgsgruppe Pur um Sänger Hartmut Engler ihre Zuschauer gestern Abend in der ausverkauften SAP Arena in Begeisterung. Schon das erste Stück sang das Publikum im Chor mit. Das Mannheimer Konzert, bei dem die schwäbische Deutschpop-Band Lieder ihres im September veröffentlichten neuesten Albums „Zwischen den Welten“ ebenso zu Gehör brachte wie viele ihrer großen Hits, bildete den Auftakt zur „Arena-Tour 2018“, die Pur bis Mitte Dezember durch die großen Konzerthallen des Landes führt. mav (Bild: Rinderspacher)

Info: Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

