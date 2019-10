Putz-Gebühr auf Mannheimer Planken: Thema vertagt

Die Hinweise hatten sich am Dienstagmorgen bereits verdichtet, dass mittags im Gemeinderat nicht einfach so über die von den Händlern abgelehnte Zusatzgebühr für die Nassreinigung der Planken abgestimmt wird. Die CDU-Fraktion verschickte am Vormittag eine Pressemitteilung, in der sie die Kommunikation der zuständigen Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) in dieser Sache kritisierte. Die

...