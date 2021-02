Putzaktion in März verschoben

Der Stadtraumservice Mannheim verschiebt die Reinigungswoche vom März in den Herbst. Vom 25. September bis 2. Oktober soll es wieder heißen: „Putz‘ Deine Stadt raus!“, teilt die Verwaltung in einer Pressemeldung mit. Im Jahr 2020 musste die Aktion wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden. „In diesem Jahr wollen wir uns erneut für eine saubere Stadt einsetzen und hoffen, dass es im Herbst die Situation zulässt und wir wieder auf viele engagierte Helferinnen und Helfer zählen können“, so Bürgermeisterin Diana Pretzell. Bis zu 10 000 Menschen aller Altersklassen aus Schulen, Kindergärten und Vereinen treten jedes Jahr aktiv für ein sauberes Stadtbild ein. Sie befreien Mannheims Grünanlagen und Böschungen von achtlos weggeworfenem Unrat und leisten einen wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz. Aktuelle Informationen gibt es im Internet (www.mannheim.de/rausputzen) oder telefonisch (0621/293-7004). baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.02.2021