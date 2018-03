Quadrate als Keimzelle der Revolution

Anzeige

Die Nachfahren der Revolutionäre – sie sind hart, hart im Nehmen. Es hat Minus fünf Grad, und doch kommen über 30 Zuhörer zu einem nachmittäglichen Rundgang des Stadtarchivs zu jenen Stätten in den Quadraten, die bei der Revolution 1848 eine große Rolle spielten. Er bildete den Auftakt zu einer eineinhalb Jahre dauernden Veranstaltungsreihe „Ein Hoch auf die Freiheit – Mannheim feiert die Demokratie“.

„Selten hatte Mannheim eine Funktion in der Weltgeschichte, aber 1848 ist so ein Jahr“ , verdeutlicht Stadthistoriker Hans-Joachim Hirsch. Die Keimzelle dafür ist am 27. Februar 1848 in A 4,4, in der – heute nicht mehr bestehenden – Aula des Gymnasiums der Jesuiten in der „Kalten Gasse“. Verleger Heinrich Hoff wird da zum Wortführer der revolutionären Bewegung, und die 2500 Zuhörer verabschieden eine Petition, mit der sie grundlegende Freiheiten und Reformen fordern. „2500 Teilnehmer – bei damals 20 000 Einwohnern von Mannheim“, stellt Hirsch die Relation her.

Veranstaltungsreihe Unter dem Motto „Ein Hoch auf die Freiheit – Mannheim feiert die Demokratie“ erinnert das Stadtarchiv Mannheim (künftig Marchivum) ein Jahr lang daran, welchen wichtigen Beitrag die Quadratestadt für die Demokratiegeschichte leistete – beginnend mit der Aula-Versammlung 1848 bis zur Verabschiedung des Grundgesetzes 1949. Am Freitag, 4. Mai, wird es auf dem Marktplatz ab 17 Uhr ein Volksfest „Ein Hoch auf die Freiheit“ geben. Weitere Informationen gibt es auch am Sonntag, 18. März, beim Tag der offenen Tür von 11 bis 20 Uhr im früheren Ochsenpferchbunker, der zum Marchivum umgebaut wurde. Informationen unter www.hier-ist-mannheim-drin.de. pwr

Prägende Persönlichkeit der Revolution wird Friedrich Hecker. Der Rechtsanwalt wohnt in B 1,10, einem 1770 von Schlossarchitekt Nicolas de Pigage errichteten Haus. „Ein Mann mit viel Charme, vor allem ist er redegewandt, tritt aus den Reihen der Politiker, den Degen zur Hand“, charakterisiert Tobias Schirneck den Revolutionär. „Dessen Bestreben für ein besseres Leben sollten weiter bestehen“, reimt der Musiker und Inhaber der Creative-Academy „Who am I“, der als „Eventpoet“ den Nachmittag begleitet. Dann klebt Ulrich Nieß, Direktor des Stadtarchivs, an die „Stadtpunkte“-Tafel den Aufkleber, der diesen Ort als besondere Stätte der Revolution ausweist.