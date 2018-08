Quadratestadt ist Baden-Württembergs Hamster-Hochburg

Anzeige

30 waagerecht: Mannheim gilt als Hamster-Hochburg. Rund 400 Feldhamster gibt es laut Regierungsbezirk in Baden-Württemberg, etwa 90 Prozent davon leben in Mannheim. Zu verdanken hat die Stadt diese Sonderstellung einer Schutzmaßnahme, die mit dem Bau der SAP Arena angeregt wurde. Die Eventhalle war mitten im Lebensraum der Nager errichtet worden. Daraufhin hatte sich eine Initiative zur Rettung der Hamster formiert. Im Heidelberger Zoo werden die Tiere seitdem gezüchtet und dann auf Äckern der Quadratestadt ausgesetzt. Doch noch gefährden verschiedene Einflüsse das Projekt. Beispielsweise sind die Schutzgebiete nicht miteinander verbunden, was die Vermehrung der Tiere erschwert. Wie heißt das Gelände, von dem 2004 die Mannheimer Hamster verdrängt wurden? abo (Bild: Tröster)