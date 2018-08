Krippen und Kindergärten sind viel mehr als Aufbewahrungsstätten für den Nachwuchs. Niemand will seine Kinder einfach abliefern, nur um arbeiten gehen zu können. Eltern möchten selbstverständlich, dass die Kleinen dort gut betreut werden. Es ist also immer richtig, wenn auch die Qualität von Kindergärten und Krippen in den Mittelpunkt gerückt wird. Das gilt für alle Träger, für die Stadt genauso wie die Kirchen oder kleine Anbieter.

In den vergangenen Jahren ist die Diskussion über die Qualität der Kinderbetreuung vielerorts zu kurz gekommen. Das ist zwar nachvollziehbar, weil viele Familien zunächst hoffen, dass sie erstens überhaupt einen Platz bekommen und dass der zweitens in etwa die benötigten Zeiten abdeckt. Dazu kommen seit Jahren noch Vorstöße in Richtung gebührenfreie Kitas – auch die sind zwar ebenfalls nachvollziehbar. Aber all das hat eben den Blick auf die Qualitätsdebatte ziemlich verstellt.

Der Bericht der Stadt ist nun ein Anlass für einen solchen Blick – als echter Fakten-Check dient das Heft aber nicht. Viele Bilder sind schön, über die Qualität der Betreuung sagen sie letztlich aber wenig aus. Doch es gibt dafür objektive Kriterien, etwa der Personalschlüssel in Kindergärten. Der ist in Baden-Württemberg besser als in allen Nachbarbundesländern – das sollte sich vor Augen halten, wer auf die gebührenfreien Kitas in Hessen und Rheinland-Pfalz schielt. Denn Qualität kostet auch Geld. Eltern sollten darauf drängen, dass alle Träger finanziell so ausgestattet werden, dass sie nicht nur genügend, sondern auch gute Plätze anbieten können. Selbst wenn es abgedroschen klingt, Bildung beginnt im Kindergarten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018