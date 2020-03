Quarantäne für 34 Genesene aufgehoben

15 neue Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen sind dem Gesundheitsamt am Samstag, sieben weitere am Sonntag (jeweils bis 16 Uhr) gemeldet worden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Mannheim über das Wochenende um 22 auf 218 Fälle. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Am Freitag hatte die Stadt erstmals mitgeteilt, dass es mittlerweile auch schwer an dem Virus erkrankte Personen gibt. Vier Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation beatmet werden. Sieben weitere befänden sich auf einer Isolierstation im Krankenhaus zur Behandlung.

34 Personen, so heißt es nun weiter, seien bislang von dem Virus genesen, fünf mehr als am Freitag. Bei ihnen wurde zwischenzeitlich die häusliche Quarantäne aufgehoben. Das Gesundheitsamt ermittelt weiterhin Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. red/lang

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020