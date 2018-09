Quartett verprügelt 22-Jährigen

Vier Männer haben einen 22-Jährigen in der Innenstadt vor einer Diskothek im Quadrat O7 zusammengeschlagen und verletzt. Nach Angaben der Polizei von gestern fiel das Quartett gemeinschaftlich am Samstag um kurz vor 4 Uhr über den 22-Jährigen her und trat auf den zu Boden gegangenen Mann ein. Er erlitt mehrere Prellungen im Gesicht, an den Beinen und am Rücken. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Eintreffen von mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten vier Tatverdächtige am Taxistand am Wasserturm vorläufig festgenommen werden. Die Tatverdächtigen, zwei 20-Jährige, ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger sowie der traktierte 22-Jährige hatten erheblich getrunken. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018