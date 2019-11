Quartier zeigt seine kreative Seite

Am letzten Abend der Lichtmeile saßen die Zuhörer im Keller des Alten Volksbades oder in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers Neckarstadt eng beieinander. Sie hörten den Autoren zu, die gruselige oder lustige Geschichten erzählten. Die 15. Lichtmeile in der Neckarstadt-West darf für die Einwohner und vor allem für diejenigen, die sich im Vorfeld viel Mühe gegeben haben, als voller Erfolg

...