Zu einem besonderen Sommerkonzert lädt die Musikbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr in den Dalbergsaal im Dalberghaus (N 3, 4) ein. Das im Jahr 2010 in Mannheim gegründete „Ferrara Duo“ spielt dabei Werke für Fagott und Gitarre quer durch die Musikgeschichte. Annina Holland-Moritz (Fagott) und Stefan Conradi (Gitarre) musizieren weltweit als eines der wenigen Ensembles in dieser seltenen instrumentalen Besetzung. Im Konzert erklingen Werke aus Barock, Klassik, Romantik und früher Moderne. Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt acht. Informationen und Kartenreservierungen in der Musikbibliothek unter Telefon 0621/293 89 00 oder per E-Mail an stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. red/jor

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019