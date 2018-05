Quer durch die Musikszene

Anzeige

Parallel zum Stadtfest feierte in diesem Jahr die „UNESCO City of Music Live Stage“ am Münzplatz Premiere. Sie ist das Ergebnis einer Kooperation des Stadtmarketings mit der Music Commission Mannheim, Diringer & Scheidel und Michael Herberger (Söhne Mannheims). Präsentiert wurde hier Musik aus Mannheim, sowohl von Newcomern als auch von alten Hasen des Musikbusiness. Ziel der neuen Bühne zwischen den Quadraten Q 6 und Q 7 ist es, einen „Querschnitt durch die Mannheimer Musikszene“ zu bieten, erläuterte Steffen Baumann, Leiter der Music Commission Mannheim, das Konzept. Unabhängig von den bekannten Festivals und Konzertlocations soll Musik in der Quadratestadt, die seit Ende 2014 den Titel „UNESCO City of Music“ trägt, künftig auch an anderen Orten erlebbar gemacht werden.

Musiker kochen auf der Bühne

Eröffnet wurde das Bühnenprogramm am Freitagabend von Henning Wehland. Der vielseitige Sänger, der unter anderem als Mitglied der Söhne Mannheims und als Juror der Kindercastingshow „The Voice Kids“ (Sat.1) bekannt ist, weihte um 19 Uhr mit einem Showcooking gemeinsam mit Michael Braun von der Stullenküche die Bühne ein. Die frisch zubereiteten Sandwiches wurden direkt im Publikum verteilt. „Es gibt so viele Musiker, die kochen – oder Köche, die Musik machen. Wir fanden die Idee ganz gut, das in Kombination auf die Bühne zu bringen“, sagte Baumann. Musikalisch eingeheizt wurde den Besuchern dann ab 20.30 Uhr von Alex Auer and the kitchen club.

Den Auftakt am Samstag machte ab 13 Uhr das DJ-Duo Banks & Rawdriguez mit ihrer Band. Obwohl sie zur Mittagszeit auftraten, fanden sich dennoch viele Zuschauer vor der Bühne ein, die von den mitreißenden Remixes bekannter Clubsongs angezogen wurden. Spätestens bei „Uptown Funk“, im Original von Mark Ronson zusammen mit Bruno Mars, hielt niemand mehr die Füße still. Um 15.30 Uhr lockten Sänger und Gitarrist Louis Leibfried und Schlagzeuger Andreas Polke von der Band Vincent Hall, die sich aus ehemaligen Popakademie-Studenten zusammensetzt, mit hausgemachtem Pop- und Rock-Sound auf den Münzplatz. Ehrlichen Britpop gab es ab 17.45 Uhr von Riot of Colours. Die Nachwuchsband stammt ebenfalls aus der Quadratestadt und wird von der Popförderung Mannheim unterstützt.