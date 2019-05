„Querdenken“ zur Ernährung

Was ist gesunde Ernährung wirklich? Welche Lebensmittel, die wir für gesund halten, können uns sogar schaden? Wie nimmt man effizient ab? In der Veranstaltungsreihe „Querdenken“ der Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen ist der Wissenschaftsjournalist Bas Kast, Autor des Bestsellers „Der Ernährungskompass“, zu Gast. Im John Deere Forum (Lindenhof) spricht er am Montag, 27. Mai, 19 Uhr, über „Gesund essen, besser leben – wie geht das?“ Zudem stellen Lebensmittelhersteller aus der Region am „Marktplatz der Innovationen“ ihre neuesten Produkte zum Probieren vor. Die Vereinigung junger Unternehmer und Führungskräfte in Betrieben der Industrie- und Handelskammer (IHK) hat zu dem Abend mit John Deere, der Anwaltskanzlei Rittershaus, der Sozietät Thews & Thews sowie der VR Bank eingeladen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es ist jedoch eine Anmeldung erforderlich unter www.wirtschaftsjunioren.org oder per E-Mail an info@wirtschaftsjunioren.org. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019