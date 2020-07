Querdenker-Großdemo im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses

Mannheim.Die bundesweite Großdemonstration der Querdenker lockte am Samstagmittag nach Polizeiangaben 1.300 Teilnehmer in den Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, nach Angaben der Veranstalter sollen es 2.000 Teilnehmer gewesen sein. Letztere kündigten „ausgezeichnete Redner“ an, darunter auch Samuel Eckert, Ralph Bühler und Thorsten Schulte: Alle drei stehen der AfD nahe.

Die Redner aus dem

...