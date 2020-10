Querung wieder befahrbar

Die Diffené-Brücke, die den Stadtteil Luzenberg mit der Friesenheimer Insel verbindet, ist wieder befahrbar. Das teilte die Stadt Mannheim mit. Eine Fachfirma war bis Freitagmittag mit den Reparaturarbeiten an dem beschädigten Bauwerk über den Altrhein beschäftigt.

Die Querung besteht aus zwei nebeneinanderliegenden Klappbrücken. Ein Teil wird vom Straßenverkehr genutzt, der zweite Abschnitt vom Schienenverkehr. Am Donnerstagabend hatte die Stadt darüber informiert, dass sich die komplette Brücke nicht mehr absenken ließ (wir berichteten). Beide Teile blieben deshalb in gehobener Stellung. Die Zufahrten waren von Donnerstag bis Freitagmittag gesperrt.

Probleme mit Stellventil

Wie Stadtsprecher Kevin Ittemann auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, sei der Fehler in der Hydraulik schnell gefunden gewesen: „Es gab Probleme mit einem Stellventil.“ Das Ersatzteil wurde am Freitag geliefert und direkt eingebaut. Nach Abschluss der Arbeiten sei „die Funktionsfähigkeit wiederhergestellt“ und die Brücke befahrbar. Eine Umleitung sei wegen der kurzzeitigen Sperrung nicht notwendig gewesen, so die Stadt. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020