Quote auf Rekordtief

Symbolbild © dpa

Eine Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent - solch einen Tiefstand hat es für den vor sieben Jahren etablierten Agenturbezirk Mannheim-Stadt (ohne Weinheim und Schwetzingen) noch nie gegeben. „Der Arbeitsmarkt startet gut in den Sommer“ , wertet Horst Oelschläger, Operativer Geschäftsführer, die Juni-Zahlen. Im gleichen Monat des Vorjahres lag die Quote noch bei 5, 4 - will heißen: Im Juni 2017

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2909 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018