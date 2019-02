Rabbiner liest aus seiner Biografie

Seinen Namen kennt man aus dem SWR, von den geistlichen „Morgengedanken“: „Joel Berger von der Israelitischen Religionsgemeinschaft“ heißt es dann. Nun kommt der Landesrabbiner von Württemberg nach Mannheim. Am Dienstag, 12. Februar um 18 Uhr steht eine Lesung mit ihm auf dem Programm im Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen. Dort ist die von Helen Heberer und Raimund Gründler initiierte Literaturinitiative „LeseZeichen“ zu Gast. Sie haben Berger eingeladen, denn „er ist ein Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts, wie es nur noch wenige gibt“, so Heberer. Berger liest aus seiner Biografie „Der Mann mit dem Hut“. Er wurde 1937 in Budapest geboren und war als Rabbiner in Regensburg, Düsseldorf, Bremen und Stuttgart tätig. Er berichtet von Krieg und Frieden, von Ungarn zu Zeiten der Nazis und der Kommunisten, von seiner Flucht nach Deutschland. Dabei verknüpft er Erlebnisse und Anekdoten mit Zeitgeschichte, gibt zudem einen tiefen Einblick in jüdisches Leben in Deutschland.

