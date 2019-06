Radeln bis nach Heidelberg

Die nächste Tour des Seniorenradelns führt die Teilnehmer am Samstag nach Heidelberg. Wie das Seniorenbüro der Stadt Mannheim mitteilte, startet die Veranstaltung um 10 Uhr am Fernmeldeturm, Hans-Reschke-Ufer 2. Sie führt entlang leichter Strecken nach Heidelberg und beinhaltet eine Einkehr. Spätestens um 15 Uhr endet das Seniorenradeln wieder am Fernmeldeturm in Mannheim. Zur eigenen Sicherheit empfiehlt die Stadt, einen Helm zu tragen. Eine Voranmeldung zur Fahrradtour ist nicht erforderlich. Die Stadt bietet die Tour in Kooperation mit Bürgermentor Manfred Fischer jeden letzten Samstag im Monat und bei trockener Witterung an. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Seniorentreff Friedrichsfeld unter der Telefonnummer 0621/47 84 08.

Weitere Touren führen am 27. Juli zur Koller-Insel, am 31. August nach Edingen und am 28. September nach Schwetzingen. jor

