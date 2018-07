Radeln gegen Atomwaffen

Anzeige

Am Samstag, 4. August, findet der mittlerweile 14. Pacemakers-Radmarathon statt. Wie im Vorjahr führt die knapp 340 Kilometer lange Strecke von Bretten über Heidelberg, Mannheim, Kaiserslautern, Ramstein, Landau zurück nach Bretten. Die Schirmherrschaft haben gemeinsam der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz und sein Brettener Amtskollege Martin Wolff übernommen. Über 150 Radler engagieren sich dabei als Schrittmacher für nukleare Abrüstung. In der Quadratestadt macht der Peloton von 10 bis 11.10 Uhr vor dem Rathaus Station.

Weltweite Bewegung

Der Pacemaker-Marathon ist längste eintägige Raddemonstration in Deutschland. „Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) ist Ausrichter der Pacemakers-Veranstaltungen – und einer von 470 Partnern der internationale Kampagne für die Abschaffung aller Atomwaffen in über 100 Ländern weltweit“, freut sich Koordinator Roland Blach. „Wir sind dankbar, Teil einer weltweiten Bewegung zu sein, die in diesen bedrohlichen Zeiten eine Abkehr der atomaren Abschreckung einfordert.“ Mit dem 14. Marathon erneuern man den Wunsch, „die Bundesregierung möge den Vertrag für ein Verbot von Atomwaffen unterzeichnen, wie bereits fast 60 Staaten zuvor“. red

Info: Alle Infos mit Streckenführung unter www.pace-makers.de