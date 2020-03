Radfahrer-Anteil steigt auf 20 Prozent

In Mannheim nutzen mehr Menschen das Fahrrad. Der Anteil der Radler am Gesamtverkehr ist in den vergangenen fünf Jahren um zwei Prozentpunkte gestiegen – auf im Stadt-Schnitt 20 Prozent. Das teilt das Rathaus mit und beruft sich dabei auf die alle fünf Jahre erscheinende Studie der Technischen Universität (TU) Dresden zur Mobilität in verschiedenen deutschen Städten.

Das im Mannheimer „21-Punkte-Programm für mehr Radverkehr“ formulierte Ziel eines Anteils von 23 Prozent für das Jahr 2020 werde zumindest in der Innenstadt und den angrenzenden Stadtteilen – der sogenannten Kernstadt – erfüllt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. In den äußeren Stadtteilen liege der Anteil dagegen lediglich bei 19 Prozent. Vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und den Grünen kommt Kritik: Die Richtung stimme, aber der Rad-Anteil müsse noch höher werden.

2000 Personen befragt

Baudezernent Lothar Quast (SPD) erklärt laut Mitteilung, in den vergangenen Jahren habe man „zahlreiche Projekte zur Radverkehrsförderung“ und „diverse bauliche Maßnahmen“ umgesetzt. „Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Radverkehrs in unserer Stadt. Es stehen jedoch weiterhin noch große Herausforderungen vor uns“, so Quast.

Bei der aktuellen Erhebung wurde erstmals nach Kernstadt und außen liegenden Stadtteilen getrennt. Die Unterschiede zwischen diesen Bereichen sind beim Fuß- und Autoverkehr noch deutlicher als beim Fahrrad. Demnach werden in der Kernstadt 41 Prozent der Wege zu Fuß zurückgelegt, außerhalb sind es 29 Prozent. Das Auto wird in der Kernstadt nur für 21 Prozent der Wege verwendet, außerhalb für 39 Prozent. Für die Erhebung hat die TU rund 2000 Mannheimer zu ihrem Verkehrsverhalten an Werktagen von Februar 2018 bis Januar 2019 befragt. Städteübergreifende Trends zu ihrer Untersuchung will die TU ab 13. März veröffentlichen.

Der ADFC begrüßt den weiteren Anstieg des Radverkehrsanteils – bedauert aber, „dass der Zuwachs nicht stärker ausfiel“, wie Kreisverbandschef Gerd Hüttmann auf Anfrage erklärt. „Damit wird deutlich, dass sich Mannheim mit dem Ausbau der Radwege und Fahrradstraßen auf dem richtigen Weg zu einer fahrradfreundlicheren Stadt befindet, aber dieses Ziel noch nicht erreicht hat.“ Die Bewertungen im Fahrradklimatest 2018 lassen Hüttmann zufolge vermuten, dass zugeparkte Radwege und schlechte Radverkehrsführungen an Baustellen sowie ungünstige Ampelschaltungen viele in Mannheim abhalten, mehr mit dem Rad zu fahren.

Für die Grünen-Fraktion im Gemeinderat zeigen die neuen Zahlen, „dass Mannheim zwar auf dem richtigen Weg ist“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Anteile insbesondere des Radverkehrs blieben aber „hinter den gesteckten Zielen zurück“. Die Fraktion fordert daher „eine eindeutige Priorisierung zugunsten des Rad- und Fußverkehrs“ sowie einen flächendeckenden Zehn-Minuten-Takt im öffentlichen Nahverkehr.

