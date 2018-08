Radfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Anzeige

Zwei Personen sind am selben Tag in einen fast gleichen Unfall verwickelt worden. Beide wurden von einer unachtsam geöffneten Fahrertür erfasst. Nach Polizeiangaben von gestern war eine 32-Jährige am Dienstag auf der Schwetzinger Straße in Richtung Neckarauer Übergang unterwegs. Zwischen Kopernikus- und Traitteurstraße öffnete eine Autofahrerin ihre Fahrzeugtür, und die 32-Jährige stürzte. Sie wurde mit Knochenbrüchen an der Hand ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 12.30 Uhr prallte ein 41-jähriger Radler in der Kunststraße gegen eine von einer Autofahrerin geöffnete Fahrzeugtür. Der Mann stürzte, zog sich Brüche am Unterarm zu und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Es entstand zudem geringer Sachschaden. lob