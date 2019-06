Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist am Samstagnachmittag in der Mannheimer Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Exerzierplatz von einem Auto erfasst und lebensgefährlich worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Wagen gegen 15.15 Uhr bei Rotlicht über die Ampel am Übergang des Radwegs in der Friedrich-Ebert-Straße, stadtauswärts in Höhe des Exerzierplatzes.

Dabei erfasste er den 33-jährigen Radfahrer frontal. Der Radfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Seine nachfahrende Ehefrau erlitt einen Schock. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Friedrich-Ebert Straße in Richtung stadtauswärts war bis etwa 17.15 Uhr gesperrt.