Radfahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei fahndet nach einem Radfahrer, der sich nach einem Unfall in der Schwetzingerstadt unerlaubt entfernt haben soll. Demnach war ein 44-Jähriger am Montag gegen 19.20 Uhr mit seinem Audi in der Seckenheimer Straße unterwegs, als an der Ecke zur Möhlstraße der Radfahrer plötzlich die Straße querte. Wie die Polizei gestern mitteilte, musste der Autofahrer vollbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin fuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer auf den Audi auf. Beide gaben an, dass die Ampel grün gewesen sei. Daher geht die Polizei davon aus, dass der Radfahrer das Rotlicht missachtet hat. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. An beiden Autos entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74-33 10. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019