Radfahrer schlägt Frauen aufs Gesäß

Zwei junge Frauen sind am Samstagvormittag kurz hintereinander von einem männlichen Fahrradfahrer auf dem Lindenhof sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der unbekannte Radler den Frauen von hinten und schlug ihnen beim Vorbeifahren mit der Hand auf das Gesäß. Er flüchtete anschließend. Die Fälle ereigneten sich gegen 9.15 und 9.30 Uhr, erst am Stephanienufer und danach an der Rheinpromenade. Jetzt sucht die Polizei nach weitere Frauen, die möglicherweise von dem Unbekannten belästigt worden sind. Sie werden genauso wie Zeugen gebeten, sich unter 0621/83 39 70 bei der Polizei zu melden.

