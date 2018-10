Radfahrer stößt an geparktes Auto

Ein unbekannter Radfahrer ist in der Untermühlaustraße mit einem geparkten BMW kollidiert und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, dass der Radfahrer mit einem zweiten in Schlangenlinien und mit einer Bierflasche in der Hand auf dem Radweg unterwegs war. Nach Angaben der Zeugen fuhr der Unbekannte ziemlich weit am rechten Straßenrand und blieb in Höhe der Hausnummer 80 an dem BMW hängen, der verbotenerweise auf dem Gehweg abgestellt war.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, obwohl an dem Fahrzeug ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden war. Einige Meter weiter wurde er von Zeugen auf den Unfall angesprochen, woraufhin er und sein Begleiter kurz anhielten. Die Zeugen forderten den Radfahrer auf, stehenzubleiben – doch nach einem kurzen Wortwechsel stieg er wieder auf sein schwarzes Mountainbike und fuhr in Richtung Hansastraße davon.

Einen deutlichen Alkoholgeruch wollen die Zeugen bei dem Gespräch wahrgenommen haben. Sie beschreiben den Flüchtigen als etwa 1,85 Meter groß mit sportlich-kräftiger Figur, 20 bis 25 Jahre alt, mit kurzen, blonden Haaren und einem gepflegten Äußeren. Weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 0621/1 74 40 4 5 melden. pol/lok

