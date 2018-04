Radfahrer verletzen sich

Anzeige

Zusammengestoßen ist eine Radfahrerin mit einem Radfahrer an der Kreuzung Waldparkstraße/Landteilstraße/Rheinvillenstraße auf dem Lindenhof. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag gegen 16.30 Uhr. Beide Personen verletzten sich dabei. Nach ersten Erkenntnissen habe die 22-jährige Radlerin die Vorfahrt des 46-jährigen Manns missachtet. Er zog sich eine Fraktur zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau verletzte sich leicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim unter Telefon 0621/17 440 45 in Verbindung zu setzen. bhr/pol