Radfahrer von Auto erfasst

Ein 26-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in der Ludwig-Jolly-Straße in der Neckarstadt verletzt worden. Er wurde am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr von einem Auto erfasst, dessen Fahrer anschließend flüchtete, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach bog der Autofahrer bei Grünlicht an der Ampel in der Riedfeldstraße ab und übersah dabei den Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der 26-Jährige und verletzte sich. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bisherigen Angaben zufolge handelt es sich bei dem beteiligten Auto um einen dunklen Kombi. Zeugen werden gesucht: 0621/3 30 10. pol/kph

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.09.2019