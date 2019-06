Radfahrer von Laster überrollt

In Friedrichsfeld überrollte ein Lkw einen Fahrradfahrer. © Priebe

Bei einem Lkw-Unfall am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer in Friedrichsfeld ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 34-Jährige unter einem Laster in der Elsa-Brandström-Straße eingeklemmt. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Als der 60-jährige Lkw-Fahrer nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen wollte, übersah er mit seinem Lastwagen-Anhänger-Gespann den Mann, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr.

Der Fahrer des Lastwagens wurde von Notfallseelsorgern betreut. Zusätzlich fanden sich Sachverständige und Gerichtsmediziner an der Unfallstelle ein. Zu Untersuchungen wurde das Zugfahrzeug sichergestellt. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis etwa 9.45 Uhr komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. pol/lok

