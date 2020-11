Radfahrerin bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Mannheim.Bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Mannheim-Feudenheim ist eine Fahrradfahrerin am Samstagmittag schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde die Frau ein Krankenhaus eingeliefert.Der Unfall hatte sich nach Behördenangaben gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle „Talstraße“ ereignet.

Laut Angaben eines Mitarbeiters vor Ort war die Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Vogelstang unterwegs. Der Schienenverkehr wurde in beide Fahrtrichtungen für den betreffenden Streckenabschnitt gesperrt. Zwischen den Haltestellen Neckarplatt und Vogelstang wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet , teilte die RNV mit.

