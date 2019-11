Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 35-Jährige ist im Wohlgelegen von einem Auto erfasst und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 31-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen von der Garnisonstraße nach rechts in Richtung Käfertal abbiegen. Dabei kollidierte er mit der Radfahrerin, die unerlaubt in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg fuhr. Die Frau stürzte auf die Motorhaube des Wagens und fiel zu Boden. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß laut Polizei total beschädigt, am Auto entstand ein Sachstanden in bislang noch unbekannter Höhe. pol/sho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019