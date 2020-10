Radfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Mannheim.Eine 28-jährige Radfahrerin ist am Samstag bei einem Unfall im Mannheimer Stadtteil Lindenhof schwer verletzt worden. Die Frau befuhr gegen 14 Uhr die Lindenhofstraße in Richtung Landteilstraße, als ein Seat beim Verlassen einer Tiefgaragen-Ausfahrt die Fahrradfahrerin übersah. Beim Zusammenstoß stürzte die 28-Jährige und verletzte sich schwer im Gesicht und am rechten Bein. Sie kam zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

