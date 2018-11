Radfahrerin ins Gesicht geschlagen

Zeugen sucht die Polizei nach einem Angriff auf eine Fahrradfahrerin, der sich bereits in der Nacht auf Sonntag ereignet hat. Eine 35 Jahre alte Frau machte in der Neckarauer Straße, Höhe Neckarauer Übergang, gegen 0.40 Uhr per Klingelzeichen auf sich aufmerksam, als sie eine Gruppe von fünf Personen passieren wollte. Einer der Fußgänger machte ihr Platz. Im Vorbeifahren bekam sie allerdings plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht, fiel zu Boden und stieß sich dabei am Hinterkopf. Während sich drei der Unbekannten sogleich entfernten, kamen zwei Männer der Frau zur Hilfe, die nach dem Sturz orientierungslos war. Sie richteten das umgestürzt Fahrrad wieder auf und entfernten sich ebenfalls. Die Frau beschrieb einen der Männer wie folgt: etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunklerer Hauttyp. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0621/83 39 70 zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018