Radfahrerin schwer verletzt

An der Kreuzung Lampertheimer Straße/Sonnenschein (Gartenstadt) ist laut Polizei eine 54-jährige Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Toyota schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Radfahrerin am Dienstagabend ohne Beleuchtung auf dem Radweg der Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung „Sonnenschein“ folgte sie nicht mehr der Verkehrsführung und bog nach links ab. Ein Toyota-Fahrer konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau stürzte und musste vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden. Die Lampertheimer Straße war kurzzeitig gesperrt. pol/lia

