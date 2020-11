Radfahrerin verstirbt nach Kollision mit Straßenbahn in Mannheim

Mannheim.Nach einer Kollision mit einer Straßenbahn in Mannheim ist eine Fahrradfahrerin am Samstagabend ihren lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben bereits am Mittag gegen 13.30 Uhr im Stadtteil Feudenheim an der Haltestelle „Talstraße“ ereignet. Die Ursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Laut Angaben eines Mitarbeiters vor Ort war die Straßenbahn der Linie 7 zum Unfallzeitpunkt in Richtung Vogelstang unterwegs. Der Schienenverkehr wurde in beide Fahrtrichtungen für den betreffenden Streckenabschnitt zeitweise gesperrt.

Am frühen Abend informierte die RNV über Twitter, dass die Strecke wieder freigegeben wurde. Zwischen den Haltestellen Neckarplatt und Vogelstang war wegen der Sperrung ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden.

Video Lokales Mannheim-Feudenheim: Schwerer Unfall zwischen Straßenbahn und Radfahrer - 00:41 Mannheim, 14.11.2020: Gegen 13:30 Uhr ereignete am Samstagnachmittag in der Nähe der Haltestelle Talstraße in Mannheim -Feudenheim ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn. Mannheim, 14.11.2020: Gegen 13:30 Uhr ereignete am Samstagnachmittag in der Nähe der Haltestelle Talstraße in Mannheim -Feudenheim ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn. #Achtung #Update #MA

Die Strecke am Wingertsbuckel ist wieder frei. Der Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen den Haltestellen #Neckarplatt und #Vogelstang wurde eingestellt. Die #L7 fährt in beiden Richtungen wieder regulär. pic.twitter.com/2wBm5VuWvI — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) November 14, 2020

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020