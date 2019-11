Radfahrerin verstirbt nach Kollision mit Tram

Symbolbild © dpa

Mannheim.Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Mannheim ist am Montagmittag eine Fahrradfahrerin ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das 76-jährige Todesopfer gegen 13.15 Uhr kurz vor der Haltestelle Rheingoldplatz in der Steubenstraße mit der Tram. Sie soll nach ersten Ermittlungen den dortigen Gleisbereich aus Richtung Sentastraße kommend überquert haben. Die Straßenbahn, die die Steubenstraße in Richtung Rheingoldplatz befuhr, soll sie dabei frontal erfasst haben.

Der Straßenbahnverkehr der Linie 3 wurde aufgrund des Unfalls und der Ermittlungen zwischenzeitlich eingestellt, teilten die Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe (rnv) auf Twitter mit. Im weiteren Verlauf des Nachmittags wurde der Streckenabschnitt wieder freigegeben. Die Bahnen verkehrten in der Zeit der Unfallaufnahme bis zum Mannheimer Hauptbahnhof. Für die Fahrgäste in Richtung Neckarau wurde ein Taxi-Ersatzverkehr bis zur Rheingoldhalle eingerichtet.

#Achtung #Störung #MA

Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der Strecke der #L3 fahren Stadtbahnen der Linie 3 nur bis #MAHauptbahnhof und nicht weiter nach Neckarau. Ein Taxi-Ersatzverkehr entlang der Strecke zwischen MA Hbf und #Rheingoldhalle wurde eingerichtet. pic.twitter.com/QVohW6IM73 — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) November 18, 2019

Weiterer Unfall in der Innenstadt

Auch in der Mannheimer Innenstadt hat ein Unfall zwischen den Haltestellen Paradeplatz und Schloss am Montagnachmittag für Behinderungen im ÖPNV gesorgt. Auf Anfrage hieß es seitens der Polizei. dass eine jugendliche Person in der Bismarckstraße nahe des Schlosses von einer Bahn erfasst wurde. Das Unfallopfer kam mit leichten Verletzungen davon, wie ein Kontrolluntersuchung in einer Klinik ergeben hätte. Wie die RNV mitteilte, wurde die Strecke in Fahrtrichtung Universität zwischenzeitlich gesperrt. Dies betraf die Linien 1, 5/5A und 7. Die Bahnen wurden kurzfristig in Richtung Planken und Wasserturm umgeleitet.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.