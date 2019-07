„Radikal-Lösungen nerven“

Deniz Gedik kommt zu Fuß zum „Vienna“ – dem Ort, den er sich für das Interview ausgesucht hat. Schwarze Lederjacke, schwarze Haarwelle, schwarze Tunnel an den Ohrläppchen – der Neue bei den Grünen ist eine Marke. „Seit der Wahl werde ich tatsächlich häufig auf der Straße angesprochen“, erzählt der 23-Jährige bei einem Mate-Drink. Vor allem junge Leute würden ihm im Vorbeigehen zurufen, dass sie ihn gewählt haben, erzählt er: „Mittlerweile überlege ich mir gut, ob ich bei Rot noch schnell über die Ampel hüpfe.“

Die neue Aufgabe als Stadtrat kommt dem Studenten gerade recht. „Vieles fügt sich im Moment zusammen“, berichtet er: „Ich bin wieder in Mannheim angekommen, mache gerade mein Praktikum bei Roche Diagnostics und möchte danach in die Krebsforschung einsteigen.“ Kommunalpolitisch mitmischen zu können, darauf freue er sich sehr. „Das ist auch das, was jetzt in mein Leben passt. Höhere politische Ämter strebe ich nicht an: Ich möchte hier was bewegen, bei uns in Mannheim.“ Die Stadt habe Potenzial bei den Themen Nachhaltigkeit und erneuerbaren Energien. Das möchte Gedik vorantreiben, aber „sozial verträglich und mit Geduld“.

Gerade hat er in Biochemie seinen Bachelor gemacht, lebte zuletzt in Tübingen, davor in Hamburg. „Schöne Städte, aber in Mannheim fühle ich mich einfach wohler“, sagt er. Gedik wuchs in der Neckarstadt in einer deutsch-türkischen Arbeiterfamilie auf. „Ich musste zuerst gut deutsch sprechen, bevor ich türkisch lernen durfte“, erzählt er. Das Ergebnis: „Bis heute unterhalten sich meine Eltern türkisch, wenn sie wollen, dass ich nichts verstehe.“ Gedik redet viel, ohne zu sprudeln. Immer wieder macht er kleine Pausen, wählt die Worte bedächtig. Sein dezentes Lächeln vergeht ihm nur selten. Einen Moment lang verschwindet es, als es um die Frage geht, was er auf kommunalpolitischer Ebene gar nicht abkönne. „Mich nerven Radikal-Lösungen wie beispielsweise die Videoüberwachung“, erklärt er.

Ein Jahr in Panama

Law-and-Order-Politik (zu deutsch: Recht und Ordnung) sei der falsche Ansatz, findet er: „Ich möchte in der Gesellschaft ansetzen, Vereinsstrukturen stärken, die Schulen unterstützen, Jugendarbeit fördern und den Menschen Zeit lassen für die Entwicklung.“ Es gebe noch so viel zu tun, aber das sei am besten mit Aufklärung zu erreichen und nicht mit Gesetzen, glaubt der 23-Jährige.

Seine Mutter habe ihm beigebracht, Dinge zu hinterfragen, vielleicht sei er deshalb in die Politik gerutscht. Sich auszudrücken, seine Schüchternheit abzulegen und selbstbewusst seine Meinung zu vertreten, das habe er vor allem durch sein Auslandsjahr in Panama gelernt. Unterstützt durch ein Stipendium besuchte er dort die Schule, lernte spanisch und entwickelte einen Blick für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit. „Ich habe gesehen, was die dort alles ins Abwasser kippen, das hat mich schockiert.“ Toxikologie, Giftkunde, das lässt ihn seitdem nicht mehr los. Deshalb möchte er unbedingt in die Krebsforschung und auch dort, ebenso wie in der Politik, präventiv aktiv sein. „Ich will herausfinden: Was ist krebserregend? Wie kann ich vorbeugen?“

Vor Jahren hat Gedik beschlossen, sich vegan zu ernähren. „Einfach eine logische Konsequenz“, sagt er, er fliege fast nie und benutze hauptsächlich sein Rennrad, um von A nach B zu kommen. Gedik ist schwul, lebt in einer Wohngemeinschaft in der Innenstadt. Hobbys? „Lesen. Ganz normal“, sagt er. Sein Lächeln hat er längst wieder gefunden – und es bleibt.

