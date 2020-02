Radikalisierung als Thema

„Radikalisierung geht uns alle an“: Unter diesem Titel lädt das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Neckarau (Luisenstraße 27) für Mittwoch, 19. Februar, 19.30 Uhr zu einem Pädagogischen Forum ein. Angesprochen sind in erster Linie Eltern, Lehrer und Schüler ab den zehnten Klassen. Der auf Rechtsextremismus spezialisierte Präventionsfachmann Wolfgang Reich vom Polizeipräsidium Mannheim erklärt, warum sich junge Menschen radikalisieren, und stellt dar, was Schüler und Eltern dagegen tun können. Aktueller Anlass sind Ermittlungen gegen mehrere Schüler. Der Vorwurf: Sie sollen bei einer Klassenfahrt über das Handy volksverhetzende Inhalte ausgetauscht haben. Die Schule hatte Anzeige erstattet und die Vorfälle öffentlich gemacht (wir berichteten). bhr

