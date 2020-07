Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Ohne sich um eine 20-jährige schwer verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern, fuhr ein 32-Jähriger Autofahrer nach einem Zusammenstoß in der Innenstadt einfach weiter. Er hatte der jungen Frau nach Polizeiangaben die Vorfahrt beim Einbiegen von der Hebelstraße in den Friedrichsring genommen. Die 20-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und wurde nach notärztlicher Erstversorgung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei fand den Unfallverursacher nach kurzer Fahndung in einem Lokal in der Nähe. Der 32-Jährige stand den Angaben zufolge „merklich unter Drogeneinfluss“. Ein Test schlug auf Kokain und Cannabis an, deswegen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. pol/lang

