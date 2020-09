Radlerinnen stoßen in Seckenheim frontal zusammen

Mannheim.Zwei Radfahrerinnen sind am Dienstagnachmittag in der Kloppenheimer Straße in Mannheim-Seckenheim frontal zusammengestoßen. Laut Polizeibericht soll eine 53-jährige Fahrerin im Kurvenbereich des Radwegs zu weit in der Mitte der Fahrbahn gefahren und frontal mit der entgegenkommenden 51-jährigen Unfallbeteiligten kollidiert sein. Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten mit Schürfwunden und Prellungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.



