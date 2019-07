Radschnellweg als Diskussionsthema

Was sind eigentlich genau Radschnellwege und was ist rund um Mannheim in den nächsten Jahren geplant? Am Mittwoch, 10. Juli, ab 19 Uhr lädt das Umweltforum gemeinsam mit den Fahrrad- und Verkehrsverbänden ADFC und VCD zur Diskussions- und Informationsveranstaltung ins Trafohaus, Keplerstraße 22, ein. Experten des Verbands Region Rhein-Neckar, der Stadt Mannheim und des VCD berichten über Hintergründe und aktuelle Entwicklungen zu den Radschnellwegen in der Region. Die Trassen sollen das Radfahren auch über größere Distanzen schneller und komfortabler machen und mehr Menschen zum Umstieg auf das umweltfreundliche Fahrrad bewegen, erklärte Forums-Geschäftsführerin Elke Dünnhoff. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019