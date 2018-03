Radtouren in die Region

Anzeige

Mannheim.Das Radtourenprogramm des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) für Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen ist erschienen. Dies teilt der frisch wiedergewählte Kreisvorsitzende Gerd Hüttmann mit. Das Programm umfasst über 60 Touren und Wanderungen mit insgesamt mehr als 3 500 Kilometern Weglänge in der Region.

Von leichten Touren über eine gemächliche Tour durch die südliche Kurpfalz und die flott gefahrenen 150 Kilometer in die „Deutsch-Französische Luft“ sei „für jeden Geschmack etwas dabei“, so Hüttmann. Auch Nichtmitglieder können (Kostenbeitrag von drei Euro) mitfahren – bei einigen Touren kommen zusätzliche Kosten für Eintritte oder Bahnfahrten dazu.

Das Programmheft bietet auf 100 Seiten weitere Infos für Radfahrer, etwa über Werkstattkurse und Radfahrschulen oder Jugendfreizeiten und liegt unter anderem bei den ADFC-Infopunkten in ausgewählten Fahrradgeschäften und -werkstätten zur kostenlosen Mitnahme bereit. Bei Einsendung eines mit 1,45 Euro frankierten Rückumschlages im Format A5 wird das Heft versandt, Adresse: ADFC Radtourenprogramm, Postfach 120152, 68052 Mannheim. Der ADFC Stammtisch findet am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im „Kurfürst am Markt“, R1, 15 statt.