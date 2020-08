Radtrainings für Kinder in den Ferien

Vorsitzender der Kreisverkehrswacht: Thomas Köber. Thomas Rittelmann (Rittelmann)

Wegen der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr auch die Radfahrausbildung für Viertklässler ausgefallen. Um dies zumindest etwas auszugleichen, bieten die Kreisverkehrswacht Mannheim und ihre von der Polizei betriebene Jugendverkehrsschule in den Sommerferien jetzt an allen Wochentagen freiwillige Fahrradtrainings in der Oskar-von-Miller-Str. 5 (Käfertal) an. Das teilt die Kreisverkehrswacht mit.

Weitere Informationen zu Uhrzeiten und Anmeldung gibt es unter www.kvw-mhm.de. Mit diesem Angebot könne man den Kindern zumindest einen kleinen Ersatz bieten für den entgangenen „Fahrradführerschein“, der „eine ausgesprochen begehrte Trophäe“ darstelle und Eltern die Sicherheit gebe, ihre Kinder selbstständig mit dem Rad am Straßenverkehr teilnehmen zu lassen.

Köber neuer Vorsitzender

Bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hat die Kreisverkehrswacht außerdem einen neuen Vorstand gewählt. Der frühere Mannheimer Polizeipräsident Thomas Köber steht jetzt an der Spitze des Vereins. Der bisherige Vereinschef Christian Volz, Kaufmännischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft, wollte auf den Stellvertreterposten rücken. Schon seit vielen Jahren und auch weiterhin Stellvertreter ist der Brühler Bürgermeister Ralf Göck. Beisitzer sind Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht und der aktuelle Polizeipräsident Andreas Stenger. Den Vorstand komplettieren Lars Haiduk als Schatzmeister, Thomas Jenne als Schriftführer und Michael Kapolka als Geschäftsführer.

Die Kreisverkehrswacht ermöglicht als gemeinnütziger Verein mit Hilfe von Spenden nach eigenen Angaben viele Projekte für die Verkehrserziehung. So stellt sie unter anderem die in Lastwagen untergebrachten mobilen Verkehrsschulen, die in Grundschulen kommen. Der neue Vorsitzende Köber nannte in seiner Antrittsrede E-Mobilität und die generelle Zunahme des Radfahrverkehrs als Schwerpunkte. imo

