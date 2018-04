Radwerkstatt ist wieder geöffnet

Anzeige

Die Glocke über der Tür klingelt, eine Frau mit einem Fahrrad, das einen Platten hat, kommt herein. Daniel Ayazi versichert ihr, dass sie das Gefährt in einer Stunde repariert abholen kann – in der Fahrradwerkstatt im Radparkhaus beim Mannheimer Hauptbahnhof ist seit Kurzem wieder Leben.

Nachdem vor rund einem dreiviertel Jahr Biotopia zugemacht hatte, hat Ayazi den Laden mit Werkstatt wieder eröffnet. „Ich habe gesehen, dass das Geschäft leer steht, und habe dann beim Fahrradparkhaus angerufen,“ erzählt Ayazi mit französischem Akzent. Von dem Parkhaus hat der Fahrradmechanikermeister dann die Räumlichkeiten gemietet. „Die Leute kommen für eine Inspektion, wegen ihrer Bremsen, Schaltungen oder wenn sie einen Platten haben.“ Ayazi hatte schon einige Kunden bislang: „Ich bin zufrieden.“

„Mein Ziel ist do it yourself“

Seine Ausbildung hat Ayazi in Frankreich gemacht, seit mehr als 20 Jahren ist er in dem Bereich tätig. Außerdem gibt er an den Volkshochschulen in Mannheim, Speyer und der Umgebung Kurse zur Reparatur von Rädern. So ist Ayazi auch auf die Idee gekommen, eigene Räume anzumieten. „Als ich unterrichtet habe, haben mich die Leute gefragt, ob ich eine eigene Werkstatt habe, in der man größere Reparaturen machen kann.“ Sein Ziel ist „do it yourself“ – Ayazi möchte nicht nur Räder reparieren und gebrauchte Drahtesel kaufen und verkaufen, sondern den Kunden die Möglichkeit geben, selbst Hand anzulegen. „Die Neuigkeit bei mir ist, dass ein Kunde, der beispielsweise seine Kette wechseln will, für eine halbe Stunde zu mir kommen und dafür mein Werkzeug nutzen kann.“