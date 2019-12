Räderdiebe schlagen zu

Einmal mehr ist die Mercedes-Benz-Niederlassung in der Elsa-Brändström-Straße in Friedrichsfeld Ziel von Räderdieben geworden. Wie die Polizei mitteilte, montierten Unbekannte in der Nacht auf Montag auf dem frei zugänglichen Firmengelände Felgen mitsamt Reifen von zwei Fahrzeugen des Typs Viano ab. Dazu wurden die Autos auf jeweils vier gelbe Unterlegkeile aufgebockt. Ausgestattet waren die Fahrzeuge mit Rädern der Größe 225/55 R 17 und 245/45 R 18. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro, Zeugen werden gesucht: 06203/9 30 50.

Zuletzt hatte eine Serie von Diebstählen auf dem Firmengelände zu Beginn des Jahres für Aufsehen gesorgt. Am 12. Februar nahm die Bayreuther Verkehrspolizei einen Polen auf der A 9 fest, der in seinem Kleintransporter gestohlene Reifen im Wert von etwa 45 000 Euro hatte – die am Tag zuvor in Friedrichsfeld gestohlen wurden. Am selben Tag soll die Niederlassung ein zweites Mal von Räderdieben heimgesucht worden sein. An vier Fahrzeugen entstand ein Schaden von 50 000 Euro. Auch am 21. Februar und am 6. März wurden Kompletträder von Fahrzeugen auf dem Firmengelände demontiert und gestohlen. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019