Räuber beim VFB Gartenstadt

Bislang unbekannte Täter sind in das Vereinsheim des VFB Gartenstadt im Anemonenweg eingebrochen. Hierzu hebelten sie zunächst die Kellertüre auf und gelangten so ins Gebäude. Anschließend brachen die Einbrecher noch die Tür zur Geschäftsstelle auf. Es wurden lediglich rund 300 Euro gestohlen. Der durch den entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 5000 Euro. Der Einbruch geschah in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28./29. September, in der Zeit von 22 Uhr bis 8 Uhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Sandhofen. Mögliche Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sandhofen unter der Telefonnummer 0621/77 76 90, aufzunehmen. has/pol

