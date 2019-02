Räuber mit Messer im Sonnestudio

Mit einem Messer ist ein Unbekannter in ein Sonnenstudio auf der Rheinau gegangen und hat Geld gefordert. Die 47-jährige Angestellte weigerte sich allerdings, woraufhin der Räuber die Räume in der Neuhofer Straße ohne Beute wieder verließ. Der Täter lief laut Polizeiangaben von gestern in Richtung Karlsruher Straße/Rhenaniastraße. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht gefasst werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu dem Vorfall am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr sagen können, weil ihnen zum Beispiel verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Der Täter war der Beschreibung zufolge 1,75 Meter groß, circa 25 Jahre alt, schlank und hatte helle Hautfarbe. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine schwarze Skimaske, außerdem eine dunkle Hose, eventuell eine Jogginghose. Um eine Hand hatte er eine rote Plastiktüte gewickelt. Hinweise an die Kripo, Tel. 0621/1 74 44 44.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019