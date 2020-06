Räumung der LEA sorgt für Unmut

Nachdem das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe verkündet hat, dass die Landes-Erstaufnahmeeinrichtung (LEA) vorübergehend geräumt werden soll, rührt sich Unmut.

Die Mannheimer Landtagsabgeordnete, Elke Zimmer (Grüne) bemängelt „die fehlende Transparenz“, die das Innenministeriums Baden-Württembergs bei der Räumung an den Tag gelegt habe. „Ohne große Vorankündigung wird die LEA Mannheim wegen Sanierungsmaßnahmen vorübergehend geräumt“, heißt es in einer Mitteilung der Parlamentarierin. Dabei habe sie noch Mitte Mai eine Antwort aus dem Ministerium auf ein Schreiben erhalten. Darin habe sie wegen der Qualität der Versorgung und Abstandsregelungen der aufgenommenen Geflüchteten bezüglich der Corona-Vorschriften angefragt.

In der Antwort des Ministeriums sei die aktuelle Entwicklung mit keiner Silbe erwähnt worden. Gleichzeitig seien vom Land mehrere zusätzliche Liegenschaften in Betrieb genommen worden, so dass die Belegungsdichte in der Erstaufnahme im vergangenen Monat reduziert worden sei. „Es war in keiner Weise von einer vorübergehenden Schließung die Rede und dies 14 Tage vor der Räumung der LEA“, schreibt Zimmer.

Neubau sollte geprüft werden

Mit dem Schritt hatte sich das RP Karlsruhe der Kritik an dem maroden Zustand des Gebäudes gebeugt. Zwar hatte die Stadt Mannheim die Entscheidung begrüßt, die notwendigen Sanierungen anzugehen mit dem Ziel, die dann modernisierte Einrichtung auch künftig wieder zur Flüchtlingsunterbringung zu nutzen.

Zimmer aber sieht eine Investition in die Sanierung des Gebäudes in der Neckarstadt-West kritisch. „Um den Ansprüchen einer Erstaufnahme wirklich gerecht zu werden, ist es fraglich, ob dieses Gebäude in seiner Struktur und wechselnden Eigentümerkonstruktionen der letzten Jahre geeignet ist.“ Zimmer fordert stattdessen, einen Neubau wie etwa in der Ludwig-Jolly-Straße nochmals intensiv zu prüfen. Der Bericht des Ministeriums zeige deutlich auf, dass bisher immer Gebäude umgewidmet wurden, die aber den Bedürfnissen der Geflüchteten und des betreuenden Personals nicht gerecht werden. wol

