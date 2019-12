Raketen und Böller versetzen Tiere in Panik

Mit Raketen und Böllern das neue Jahr begrüßen – das gehört für viele zur Tradition. Doch was den Menschen Freude bereitet, bedeutet in der Tierwelt alljährlich einen Ausnahmezustand.

„Tiere reagieren gestresst und panisch“, erläutert Gerhard Rietschel, seit 37 Jahren ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter der Stadt Mannheim: „Sie sind zwar ein gewisses Maß an Blitz und Donner gewöhnt, aber was zum Jahreswechsel stattfindet, das ist einfach zu viel.“ Während Füchse, Dachse oder Kaninchen sich in ihre Bauten unter der Erde zurückziehen könnten, verursache das Silvesterfeuerwerk bei Vögeln eine Massenpanik: „Man kann immer wieder beobachten, dass Vögel völlig orientierungslos durch die Gegend fliegen und gegen Hindernisse wie Hauswände oder Fensterscheiben stoßen.“ Das Ergebnis seien tote Vögel, die am Neujahrstag vor der Hauswand liegen.

Kleine oder besonders sensible Tiere können durch Stress einen Herzschlag erleiden. „Die meisten Tiere haben ein sehr viel besseres Gehör als wir Menschen“, gibt Rietschel zu bedenken, „die empfinden das alles noch sehr viel lauter.“ Dass Winterschläfer durch den Lärm geweckt werden, ist eher die Ausnahme, kann aber in manchen Fällen tragische Folgen haben: „Wenn ein Siebenschläfer aus dem Winterschlaf gerissen wird, kann er daran sterben.“ Die Nager kämen in der Stadt zwar so gut wie nicht vor – in größeren Grünanlagen wie dem Luisenpark seien sie durchaus zu finden. Auch Haustiere geraten an Silvester in Panik. Trotzdem blickt man im Mannheimer Tierheim der Nacht ohne Sorge entgegen: „Wir haben kaum Probleme, da das Tierheim weit ab von Schuss liegt“, sagt Leiter Herbert Rückert. Auch er weiß: Hunde fangen bei Feuerwerk oft an zu zittern und verkriechen sich, denn die Geräusche sind für die Vierbeiner völlig ungewohnt. Besitzern von Katzen oder Stallkaninchen rät der Naturschutzbeauftragte Rietschel, diese nicht über Nacht draußen zu lassen.

Stattdessen sollten Haustiere an einem lärmgeschützten Ort im Haus untergebracht werden: „Unser Hund sucht freiwillig die Waschküche auf und bleibt da die ganze Nacht.“ Speziell für Hunde gebe es zwar Beruhigungsmittel. Aber gesund sei das nicht. Schließlich bleibe noch das Mittel der Flucht: „Am besten fahren Sie mit Ihrem Hund auf eine Hütte im Schwarzwald, weit weg von der Knallerei.“ (mit lia)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.12.2019