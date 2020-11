Ralf Eisenhauer (SPD) neuer Bürgermeister für Stadtentwicklung

Mannheim.Der Mannheimer Gemeinderat hat am Dienstag den SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Eisenhauer zum neuen Bürgermeister für gutes Wohnen und gemeinschaftliche Stadtentwicklung gewählt. Darüber informierte die SPD Mannheim in einer Mitteilung. In seinem neuen Amt wird Eisenhauer ab 1. Januar für die Bereiche Bauen, Planung, Verkehr und Sport zuständig sein. „Im Fokus stehen die Themen attraktives Stadtleben und Mobilität der Zukunft innerhalb der Megatrends ‚Wachsende Stadt‘ und ‚Urbanisierung‘“, sagte Eisenhauer. Dabei gehe es ihm um ein lebenswertes, klimaneutrales und bezahlbares Mannheim und die „Stärkung als Sportstadt“. In ihrer Klausur Anfang Dezember will die SPD-Gemeinderatsfraktion den Nachfolger für Eisenhauer wählen, eine Möglichkeit wäre Stadtrat Thorsten Riehle.

