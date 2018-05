Rallye für Radfahrer

Anzeige

„Abenteuer-Fahrradrallye – Mache dich und dein Bike fit!“ – unter diesem Motto laden der Abenteuerspielplatz und das kommunale Jugendhaus Waldpforte am Samstag, 9. Juni, Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren zu einer Fahrradrallye ein. Das Gelände des Abenteuerspielplatzes in der Gartenstadt, Waldpforte 65, verwandelt sich in einen aufregenden und abenteuerlichen Gelände-Fahrradparcours. Den drei schnellsten Teilnehmern winken lukrative Preise. Die Aktion findet zwischen 14 und 18 Uhr statt.

Außerdem wird ein professioneller Zweiradmechaniker vor Ort sein, der sowohl kleinere Reparaturen als auch fachmännische Beratung anbieten wird. Neben einem kleinen Verkaufsstand werden auch E-Bikes zum Testen angeboten. Zusätzlich soll nach Angaben der Stadt ein Teil des Abenteuerspielplatzes zum Sommergarten umgestaltet werden, dort soll es dann Verpflegung und Spielangebote für alle Altersklassen geben. red