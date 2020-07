Rallye rund um das Spinelli-Areal

Das genossenschaftliche „WohnWerk“-Projekt baut in Käfertal-Süd an der Promenade und in direkter Nachbarschaft zur geplanten Bundesgartenschau: Hier entsteht ein modernes Holzhaus mit zehn Wohnungen und einem integrierten Projekt in dem neuen Wohnquartier. Dies kündigte Ernst Guggolz von der Genossenschaft an. Derzeit würden die Kaufverträge für das Grundstück mit der Stadt ausgehandelt, im Anschluss solle dann zügig mit dem Bau begonnen werden.

Das Wohnprojekt sucht daher noch künftige Mitbewohner. Das seien vorrangig Familien mit und noch ohne Kinder. Aus diesem Anlass können Interessenten bei der „Rallye um Spinelli“ die neue Wohnumgebung einmal aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Wer unverbindlich prüfen möchte, ob das „WohnWerk“-Projekt zu ihm passt und ein Engagement für ihn eine mögliche Option sein könnte, kann bei der Rallye mit Mitgliedern der Genossenschaft ins Gespräch kommen und vielleicht sogar die möglichen neuen Nachbarn kennenlernen.

Start ist am Sonntag, 12. Juli, um 11 Uhr, in der Talstraße im gleichnamigen Gewerbegebiet. Nach der etwa zweistündigen Tour entlang des Spinelli-Zauns und einem Blick auf den Bauplatz ist noch Gelegenheit zum informativen Picknick im Bürgerpark Feudenheim. Die Teilnahme ist auf Grund der Corona-Einschränkungen begrenzt, Interessenten müssen sich unter der E-Mail-Adresse info@wohnwerk-geno.de mit Angabe ihrer Telefonnummer anmelden. dle

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020